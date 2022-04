La tradizione continua: L'8 Maggio a Maiella il fuoco di San Michele

L'8 Maggio, celebrazione di San Michele Arcangelo, da lunghissima tradizione, in molti paesi dell'Alto Molise la sera si accendono dei grossi falo'.

E' un rito propiziatorio che scaccia l'inverno e accoglie la bella stagione che richiama alla luce e che ha una funzione purificatrice, fecondatrice e portatrice di prosperità

Molti anni fa i bambini si preparavano per tempo a questo affascinante rito. Organizzavano spedizioni nelle campagne e raccoglievano per intere settimane fascine di legna e di ceppi, ramaglie, frasche . Il pomeriggio si accatastava la legna a forma di un grosso cono. Era una grande festa e quando le fiamme si abbassavano e lasciano i carboni ardenti, si cucinavano le patate sotto le coppe, i ceci, e si abbrustoliva il buon pane fatto in casa. Seguivano canti balli , musica e tante chiacchiere e brindisi con vinello nostrano a volontà.

La tradizione quest'anno si rinnova nel quartiere di Maiella, ad opera dell' associazione “ La repubblica di Maiella” . Il falo' sarà acceso alle ore 19. Nella stessa serata si svolgerà “la tombolata” rinviata nel dicembre 2021 a causa dell'aumento dei contagi da covid 19. La serata sarà allietata da musica, canti , balli e stand con prodotti gastronomici.