Sant'Onofrio: La devozione delle donne

Sant'Onofrio festeggiato ad Agnone raccoglie il seguito di molti devoti e devote

Il santo viene portato in processione e al ritorno al monte omonimo la mattina successiva, a spalla dalle donne. Dai racconti degli anziani agnonesi si apprende che in tempi non molto lontani si apriva una vera gara tra le devote per chi di loro doveva portare il santo a spalla.. La gara la vincevano le prime quattro classificate in base alla maggiore offerta votiva fatta. Ad oggi sicuramente i devoti al santo fanno delle offerte, ma non esiste piu la stessa lotta all'accaparramento. Le motivazioni che muovevano e muovono le donne a portare il santo a spalla in processione e ricondurlo al monte sono, la devozione e si ipotizza che, il santo essendo protettore della febbre, probabilmente alle donne , mamme di bambini, sta particolarmente a cuore.

Di seguito il racconto sul Santo del massimo studioso agnonese di tradizioni popolari ,Domenico Meo, che intervistato alla domanda " come mai sono le donne che portano a spalla il santo?"

Rispondeva: Le donne sono devote a Sant'Onofrio e lo portano volentieri anche perchè la statua e' di piccole dimensioni, e portarlo a spalla non richiede un grosso sforzo fisico Non si conoscono altre motivazioni. Le notizie sulle tradizioni si raccolgono in massima parte attraverso racconti orali e a volte per molti anni vengono sottaciute, per poi riprendere vigore, non sempre è semplice trovare le motivazioni e ricostruire correttamente i fatti"