40^ Sagra della Frittata di Montaquila il 27 e 28 maggio

Questa volta ci siamo per davvero! L’attesa è finita e il prossimo week-end, finalmente, sarà quello buono per riproporre la manifestazione che celebra il piatto tipico di Montaquila e dell’Alta Valle del Volturno.

Il 27 e 28 maggio 2023 a Montaquila si terrà la 40^ edizione della Sagra della Frittata. La protagonista indiscussa della sagra sarà la maxi frittata che nella scorsa edizione è stata realizzata da ben 1782 uova e che verrà preparata a partire dal primo pomeriggio del 27 per essere pronta dopo circa 8 ore di cottura. Il numero delle uova quest’anno sarà una sorpresa e verrà reso noto dagli stessi cuochi solo al momento della preparazione! Nel pomeriggio di domenica 28 maggio la maxi frittata viene portata lungo le vie del paese da un corteo di “montaquilani” in abiti tradizionali, accompagnati dal Gruppo Folklorico Agnone

. Le due giornate offriranno come al solito anche tanto altro oltre al lato eno-gastronomico e come accaduto negli ultimi anni, la nostra non sarà una sagra comune, ma una vera e propria celebrazione della primavera, attraverso il richiamo delle tradizioni, del turismo lento, del paesaggio naturale, della cultura rurale di un tempo, degli usi e costumi da rievocare, dell'appartenenza e della musica popolare.

Come al solito le due giornate si concluderanno con due grandi concerti di musica popolare: il palco dell’evento vedrà protagonisti dalle ore 21 di sabato 27, i Suoni Antichi - I Bottari di Macerata Campania mentre, domenica 28 a partire dalle ore 20, la chiusura della manifestazione sarà affidata alle Officine Meridionali, una vera e propria orchestra di musica etno-folk dalle influenze mediterranee guidata da Giuliano Gabriele e che vedrà tra i tanti ospiti anche la partecipazione di Lavina Mancusi, voce femminile nei live di Mannarino

. La Sagra e la Frittata Montaquilana hanno attirato l’attenzione di molti esperti del settore culinario ma anche di turismo lento e naturalistico e delle tradizioni popolari. Tra le tante, ultima in ordine di tempo la più prestigiosa rivista culinaria italiana, “Il Gambero Rosso”, ha dedicato un ampio articolo a questa ricetta che, depositata nel 2005 presso la Camera di Commercio di Isernia e codificata dall’Accademia Italiana della Cucina, è registrata con il marchio De.Co dal 25 giugno 2019. Lo scorso anno, infine, la manifestazione simbolo di Montaquila, a seguito della verifica dei requisiti da parte del comitato tecnico-scientifico è stata selezionata per la certificazione di Eccellenze Molise 2022 nella categoria Tradizioni. Insomma, quella di quest'anno sarà un'edizione speciale, la numero 40, quindi sabato 27 e domenica 28 maggio non prendete impegni, vi aspettiamo a Montaquila (Is) per la più grande festa di primavera del Molise!

Per restare aggiornati su tutte le novità basta seguire le pagine facebook e instagram dell’Associazione Montis Aquilis.