Cultura: Gruppo folklorico di Agnone a Las Palmas per il festival internazionale

A Las Palmas (Isole Canarie) a partire da oggi 5 fino all’8 ottobre si svolge il XIX festival internazionale del folklore. Il gruppo folklorico di Agnone, partito ieri alla volta delle Isole Canarie, rappresenterà l’Italia con sodalizi provenienti dal resto d’Europa tra i quali Francia, Portogallo e Spagna.

Non è la prima esperienza internazionale del gruppo folk agnonese che alla guida del fondatore, Giuseppe De Martino, ha portato la tradizione agnonese con i suoi costumi, canti, balli, suoni delle campane in tutta Italia, in molti paesi europei e due volte in Canada

Ieri il Fondatore del gruppo De Martino con l'attuale presidente Maria Teresa Iarusso hanno presentato l'evento che coinvolge circa 40 persone. Presente all'annuncio dell'evento , il vicesindaco con delega alla cultura di Agnone, Giovanni Di Nucci.