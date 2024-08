Agnone: Tre giorni di festa nel Rione Maiella per la Madonna della Libera dal 6 all'8 settembre. Il programma

Agnone si prepara a vivere tre giorni di festeggiamenti nel Rione Maiella in occasione della celebrazione della Madonna della Libera, che si terrà il 6, 7 e 8 settembre. Questi giorni di festa, che precedono la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività a pieno regime, segnano la conclusione della stagione estiva e degli eventi, offrendo un’ultima occasione di svago prima dell’autunno.

Il quartiere Maiella, noto per la sua storia e vitalità, ha recentemente visto una rinascita grazie all'associazione "La Repubblica di Maiella", composta dagli abitanti del rione. Questa associazione, molto attiva e creativa, ha dato nuova vita a Piazza del Popolo e al quartiere stesso, rendendolo un punto di riferimento per tutta la comunità agnonese e per i paesi vicini.

Durante i festeggiamenti, saranno organizzati eventi che richiamano antiche tradizioni, come i giochi in piazza, le sfide tra quartieri e giochi per grandi e piccoli. Non mancheranno le delizie culinarie, con la cottura del granone e stand enogastronomici, oltre a momenti conviviali come il pasta party. La musica sarà protagonista, con generi che spaziano dalla dance al rock, e ci saranno anche rappresentazioni teatrali e gli immancabili sbandieratori

Questa ricca programmazione rende i festeggiamenti della Madonna della Libera un evento imperdibile per chiunque desideri immergersi nelle tradizioni e nella cultura di Agnone, in un'atmosfera di festa che saprà coinvolgere e soddisfare tutti i gusti e i palati.