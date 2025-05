Il gruppo folk Rintocco Molisano ospite a Lucignano per la Maggiolata 2025: un incontro di culture tra Molise e Toscana

Il gruppo folk agnonese Rintocco Molisano annuncia con entusiasmo la propria partecipazione alla Maggiolata Lucignanese, in programma il 25 maggio 2025 a Lucignano, in provincia di Arezzo. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra le più suggestive manifestazioni primaverili del panorama folklorico italiano.

Nata come rito agreste per propiziare i raccolti e celebrare il ritorno della bella stagione, la Maggiolata ha saputo conservare la sua anima contadina, evolvendosi in un vero e proprio festival dell’identità locale. A fare da protagonisti, i carri allegorici fioriti, autentiche opere d’arte realizzate dai rioni del borgo, che si sfidano per conquistare l’ambito Grifo d’Oro. Il tema dell’edizione 2025 guarda verso oriente: un affascinante incontro tra tradizioni toscane e suggestioni asiatiche, che promette colori, simbolismi e scenografie inedite.

Come da tradizione, non mancheranno musica, danze e costumi tipici. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, il Corteo storico, che aprirà la manifestazione rievocando episodi salienti della storia di Lucignano. Strade, balconi, piazze e portoni si trasformeranno in una festa di fiori, un'esplosione di profumi e bellezza che avvolge ogni angolo del borgo.

La presenza del Rintocco Molisano arricchirà la manifestazione con le sonorità e i ritmi della tradizione agnonese, offrendo al pubblico toscano uno spaccato autentico del folklore molisano. Un'occasione di scambio culturale, di dialogo tra territori e di valorizzazione delle radici popolari italiane.

Appuntamento quindi a Lucignano il 25 maggio, per vivere insieme un viaggio tra tradizione e creatività, tra la terra del Grifo e il cuore del Molise.