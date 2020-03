Si è spento Eduardo De Simone: nell'immagine di Giorgio Marcovecchio è in cielo a suonare per gli angeli come ai tempi della Panonda

Oggi presso l'Ospedale Caracciolo di Agnone si è spento Eduardo De Simone all'età di 67 anni. La triste notizie ha lasciato attonita la comunità agnonese e in tanti lo ricordano come padre e marito esemplare e per la sua attività di musicista, amante dell'arte e animatore di spettacoli e fondatore di una radio, Radio Agnone Uno.

Sui social molti i messaggi di cordoglio giunti alla moglie Rita e ai figli, Antonio, Davide Matteo e Tiziano.

Più di tutti il commuovente e sentito ricordo di Giorgio Marcoveccio:

"Ti svegli una mattina e ricevi come un colpo allo stomaco questa notizia. Eduardo De Simone ci ha lasciato. In quel momento rivivi come in un film la tua gioventù ai tempi della "Panonda", dei "The Pab" di tutte le avventure vissute a cavallo degli anni 70. Ti rendi conto del tempo passato che certe esperienze sono uniche e che la vera amicizia vince sul tempo. Ricordo la gioia provata quando ti sedesti davanti alla Ludwig con tutti gli amici le tante ore passate in viaggio sulla Wolkwagen di zio Nino....ma sarebbe troppo lungo ricordare tutto. Ora hai ritrovato il caro Franco Coco e sicuramente starete già suonando insieme, nella speranza che qualche angelo non vi dica di abbassare il volume.Ciao Eduardo un abbraccio a Rita ed ai tuoi figli.Il tuo presentatore-autista.Giorgio."

Condoglianze alla moglie e i figli a tutta la famiglia da Altomolise.net