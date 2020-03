Laurea telematica per Daniele Santilli, sarà proclamato dott in ingegneria al Politecnico di Torino dopo l' emergenza: gli auguri dei genitori e della nostra redazione

Nel pomeriggio di oggi mercoledi 17 Marzo 2020, Daniele Santilli ha conseguito presso il Politecnico di di Torino la laurea magistrale in Ingegneria dell' Autoveicolo discutendo la seguente tesi: Analys of possible transmission solutions for an electric motorcycle to race in the motostudent competition , relatore prof Lorenzo Peroni.

Congratulazioni al dott Daniele Santilli, che ha conseguito la laurea in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria COVID-19. La cerimonia di proclamazione con la consegna della pergamena avverà in una data da definire. Complimenti alla mamma Gabriella Amicone, al padre Stefano, e a tutta la famiglia.

Auguri al dott Santilli da Altomolise.net