Coronavirus,Ilaria Diana agnonese canta "Andrà tutto bene" la canzone che lo Zecchino d'Oro ha scelto di regalare ai bimbi d'Italia

Bologna, 19 marzo 2020 – Diffondere un messaggio di speranza attraverso la musica, ma soprattutto un’occasione per coinvolgere i bambini a cantare. Questo il senso di ‘Andrà tutto bene (Restiamo insieme)’, la mini-canzone che lo Zecchino d’Oro ha scelto di regalare, in questi giorni in cui le famiglie sono costrette a stare in casa a causa dell'emergenza Coronavirus, alle bimbe e ai bimbi di tutta Italia. Il brano è ideato dall’Antoniano, con la collaborazione musicale di Alessandro Visintainer.

Il testo porta un pensiero a tutti coloro che vivono la difficoltà della situazione e lancia un appello a sentirsi meno soli e più uniti, per questo l’invito, rivolto a grandi e piccini, è a far girare parole e note attraverso la condivisione di una propria interpretazione sui social, utilizzando l’hashtag #restiamoinsieme. Ilaria Diana una bambina agnonese, di anni 7 che fa parte della galassa antoniana, avendo partecipato a varie selezioni delle passate edizioni, partecipa come solista per il Molise a diffondere la canzone e il messaggio di speranza

Guarda video.

clicca sul link https://www.facebook.com/antonella.lauriente/videos/257186138780827/