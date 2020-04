Domenica delle Palme al tempo del Covid-19, Capracotta celebra senza popolo, Agnone messa in diretta fb

La Domenica delle Palme, celebrata da cattolici, ortodossi e protestanti, quest’anno ricorre il 4 aprile. Essa, come noto, ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme in groppa al suo asinello, quando fu osannato dalla folla che lo acclamava come Re.

Il racconto di tale ingresso è presente in tutti e 4 i Vangeli, seppur con delle varianti in quanto:

Matteo e Marco raccontano che la gente sventolava rami di alberi o fronde prese dai campi

Luca non ne fa menzione

Giovanni parla di palme

L’episodio rimanda alla celebrazione della festività ebraica di Sukkot, festa delle Capanne, in occasione della quale i fedeli arrivavano in massa in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al tempio in processione, ciascuno portando con se e sventolando il lulav, un piccolo mazzetto composto da tre alberi, legati insieme con un filo d’erba:

la palma, simbolo della fede

il mirto, simbolo della preghiera che si innalza verso il cielo

il salice che, con la forma delle sue foglie, rimandava alla bocca chiusa dei fedeli, in silenzio di fronte a Dio

Con la Domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa, durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e vengono celebrati la sua Passione, Morte e Risurrezione.

Sono previste le celebrazioni senza il popolo a Agnone

Ore 12.00

Celebrazione Eucaristica della Passione del Signore presieduta da Don Onofrio di Lazzaro in diretta dalla parrocchia Maria SS.ma di Costantinopoli tramite la pagina fb http://Agnone tradizioni religiose e culturali, la Messa Crismale viene rinviata a data da destinarsi,.e non saranno effettuate le benedizioni nelle casa

A Capracotta le celebrazioni della settimana santa saranno celebrate presso la Parrocchia Santa Maria in Cielo Assunta senza la presenza del popolo che arà avvisato dell'inizio dal suono delle campane affinchè ci si possa unire alle preghiere nelle proprie case.