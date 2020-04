Covid 19, muore in Canada una coppia originaria di Agnone: il decesso a 4 giorni di distanza. Il ricordo di Paolo Porrone e il cordoglio dell'Associazione lega agnonese a Montreal

Il messaggio di cordoglio dell'avvocato Paolo Porrone per la scomparsa di una coppia originaria di Agnone deceduti in Canada vittime del covid 19 ,Rodolfo e Maria Totaro che hanno perso la vita a distanza di quattro giorni l'uno dall'altra

Apprendo con commozione questa notizia , molto dolorosa. Erano delle persone squisite, ospitali, dei veri Agnonesi, che amavano il loro paese oltre misura. Li ho conosciuti sin dal 1986. Rodolfo , in particolare, era un vero gentleman! Che Iddio li ponga alla sua destra. Ai figli ed ai familiari tutti, va la mia vicinanza più sentita. Essi appartengono a quella stirpe che si è fatta onore, oltre oceano, raggiungendo posizioni professionali di rilievo, ma con il cuore sempre proiettato, verso il paese di origine. Lode a voi, dunque, nel segno di quella fratellanza, che in occasione dei numerosi scambi culturali e di spettacolo con i nostri fratelli, non si cancellerà mai!

Il cordoglio della comunità agnonese a Montreal :

La comunita Agnonese ha perso due membri della loro comunità, Rodolfo e Maria Bice Totaro. Rodolfo fu uno dei fondatori originali della nostra associazione, e Presidente. Ha contribuito instancabilmente per il successo dell'associazione sin dalla sua istituzione nel 1962. Nel 1991 ha fondato il torneo di golf, che è diventato un grande successo anno dopo anno, sempre con Maria accanto a lui che lo ha assistito in ogni sforzo. Rodolfo e stato un pilastro della nostra comunita Con la sua generosità, è stato sempre disponibile ad aiutare nuovi immigrati Agnonesi a fornire loro un lavoro a Doubletex. Maria e Rodolfo erano sempre attivi e presenti al seno della loro comunita. Lasciano nel dolore i loro figli, Mercede, Nico, Delfo e Tina, e i loro sei nipoti e pronipoti. Possano entrambi riposare in pace. Da tutta la nostra comunità Agnonese, le nostre più sincere condoglianze alla famiglia.