Covid 19, l'importanza degli elettricisti in emergenza: ad Agnone c' è Fabio Giaccio, la sua competenza salva le case dai lockdown elettrici

Tra tutti gli addetti alla manutenzione, l'installazione, la realizzazione di nuove case, impianti, macchine industriali gli elettricisti sono indispensabili.Si tratta di una figura sovente richiesta, in ambito industriale e non: infatti nella società moderna la crescente diffusione ed utilizzazione di apparati alimentati ad energia elettrica per l'illuminazione, per la forza motrice, o per gli apparecchi elettrodomestici, ha aumentato conseguentemente la necessità di posa e collocazione di dispositivi elettrici come cavi di alimentazione, prese di energia, quadri di controllo, interruttori ed altri. Ne consegue che il loro lavoro è prezioso e anche nella manutenzione della casa non si puo fare a meno di loro.Fabio Giaccio, Agnone è una di queste figure professionali estremamente ricercate. La caldaia non funziona per un problema elettrico? L'impianto elettrico fa i capricci? Un cavo elettrico, un interruttore, una presa, un morsetto non funziona? E' necessario chiamare Fabio. Che come tutti gli operai specializzati sapendo del prezioso lavoro che svolge, perchè in una casa se non funziona l'impianto elettrico si blocca tutto, e' sempre gentile , ma si fa attendere.

Ma quando finalmente arriva individua il guasto nel circuito elettrico, esegue la diagnostica e successivamente ripara o sostituisce i componenti danneggiati, e poi svolge delle prove per collaudare il sistema e accertarne la tenuta.Fabio lavora in questo periodo con la mascherina di protezione per la prevenzione della diffusione del covid 19, ma il suo lavoro e' una di quelle attività lavorative dove l'interruzione totale sarebbe catastrofica. E' gentile, disponibile e come tutti gli operai specializzati che lavorano in stretto contatto, ha esperienza anche in altre branche della manutenzione. E' giovane, ha moglie e due figli, lavora sodo e sempre con il sorriso sulla bocca. Persona, preziosa che in questo lungo periodo di lockdown si adopera con il suo lavoro a rendere, la dove necessario, le nostre giornate meno buie.