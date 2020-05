PREMIO SCUOLA DIGITALE, premio per l’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo”

La “didattica a distanza”, che ha costretto da qualche mese docenti e alunni ad un autentico allontanamento fisico e ad un violento distacco dagli spazi di svolgimento dell’usuale lavoro quotidiano, non ha impedito nella giornata odierna, 12 maggio, lo svolgimento di un importante evento di premiazione in ambito scolastico provinciale che ha visto protagonista, per il primo ciclo, l’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo”, partecipante alla competizione nazionale Premio Scuola Digitale. È il secondo anno che il MIUR ha promosso tale iniziativa che coinvolge le istituzioni del primo ciclo e del secondo ciclo nel proporre o realizzare progetti innovativi, caratterizzati sia da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/metodologica. E queste caratteristiche sono state ben riconosciute nei progetti candidati dagli alunni delle classi V della scuola primaria e della I della scuola secondaria di I grado. Gli alunni, guidati dalle docenti Rosalba Carnevale e Maria Incoronata Paglione, hanno svolto un preliminare percorso formativo di coding, di robotica e di conoscenza della scheda open-source Arduino e, prendendo a tema il proprio territorio e la sua vocazione per il settore lattiero-caseario, hanno realizzato un’idea che sposa l’intento del suo sviluppo sostenibile attraverso le tecnologie digitali. I più piccoli, facendo tesoro dell’esperienza vissuta direttamente presso un’azienda locale, seguendo le fasi della filiera che porta alla lavorazione del latte e alla realizzazione dei prodotti finali, hanno realizzato uno storytelling quale espressione di creatività digitale dando vita ad un prodotto sotto forma di gioco. Gli alunni più grandi hanno invece ideato e realizzato un “collare tecnologico intelligente”, in grado di rilevare la temperatura corporea delle mucche e la loro localizzazione, consentendo al pastore di avere informazioni sullo stato di salute dei bovini e sulla loro posizione, operando da remoto.

I due progetti candidati sono stati selezionati dalla commissione istituita presso la scuola polo provinciale designata dal MIUR per il progetto PREMIO SCUOLA DIGITALE, l’I.S.I.S. “Fermi-Mattei” di Isernia, vincendo il primo premio la scuola secondaria di I grado, meritando una menzione speciale, la primaria. La cerimonia di conferimento dei premi è stata condotta in forma virtuale, attraverso un “meet” a cui hanno preso parte il Provveditore dell’U.S.R. del Molise prof.ssa Maria Luisa Forte, la D.S. prof.ssa Emilia Sacco dell’I.S.I.S. “Fermi-Mattei” e diverse rappresentanze di dirigenti, docenti ed alunni delle istituzioni scolastiche della provincia di Isernia.

La D.S. prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, nel ringraziare le docenti che hanno reso possibile tutto questo, esprime viva soddisfazione per il risultato conseguito che conferma la spinta formativa dell’istituzione da lei guidata verso la continua ricerca e attuazione di modelli didattici innovativi e sperimentali, verso la ricerca di percorsi di apprendimento curriculari ed extracurriculari basati sulle tecnologie digitali che sappiano stimolare idee per lo sviluppo sostenibile del territorio.

L’auspicio, ora, è che il traguardo provinciale raggiunto si riconfermi anche a livello regionale al fine di poter vivere la fase competitiva nazionale fino in fondo per portare ancora più luce sulle realtà scolastiche interne a cui non mancano competenze e capacità di iniziative per vivere le sfide di questi tempi così complessi.