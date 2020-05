Poggio Sannita:Comitato civico Vediamoci chiaro ripulisce le aree abbandonate, il sindaco Orlando proibisce con una ordinanza le iniziative dei volontari

Quello che è successo ha l'aspetto della beffa. L'amministrazione Orlando non è capace nemmeno di capire il vero senso di cittadinanza attiva, cioè di quei cittadini che hanno il senso del dovere e che si adoperano per il bene del paese. Questa è la storia: l'abitato di Poggio Sannita è ormai ridotto ad una specie di discarica a cielo aperto e in questa situazione di degrado ( più volte segnalata all'amministrazione comunale) alcuni privati cittadini hanno pensato bene di adoperarsi per pulire il paese, munendosi di attrezzature per tagliare l'erba e pulire la fontana in piazza.

Qui scatta la contromossa dell'amministrazione comunale la quale, invece di ringraziare pubblicamente le persone che con il loro buon senso hanno reso un servizio all'intera comunità, l'ha invece redarguiti affiggendo un manifesto dove viene ricordato a tutta la cittadinanza che " gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale sono effettuati dal personale dell'ente e da ditte esterne", di fatto ammonendo chiunque voglia adoperarsi per rendere più pulito il paese. Un atteggiamento che sa dell'incredibile soprattutto se si considera il fatto che il paese è praticamente inondato di rifiuti di qualsiasi genere e di erbacce. Probabilmente l'amministrazione comunale non si rende conto della reale situazione in cui versa il comune e non potrebbe essere altrimenti visto che molti degli amministratori non vivono nel paese. Ci troviamo di fronte ad una totale incapacità da parte di chi ci amministra e nemmeno le iniziative positive di singoli cittadini sono viste di buon occhio da questi pseudo- amministratori.

Il responsabile del COMITATO CIVICO SPONTANEO "VEDIAMOCI CHIARO" sig. Di Pardo Roberto