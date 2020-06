Meteo: Instabilità con rischio di intensi temporali. Temperature anche sotto le medie

DOMENICA 07/06/20:



NORD:

- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SULLE REGIONI ALPINE E SULLA

LIGURIA, CON ROVESCI O TEMPORALI DIFFUSI, LOCALMENTE ANCHE INTENSI

GIA' DAL MATTINO SULLA LIGURIA ORIENTALE E DAL POMERIGGIO ANCHE SULLE

RESTANTI REGIONI ALPINE;

SPESSE VELATURE, CON DEBOLI FENOMENI ASSOCIATI SUL RESTO DEL

SETTENTRIONE.



CENTRO E SARDEGNA:

- ADDENSAMENTI COMPATTI SULLA TOSCANA CON ROVESCI O TEMPORALI

DIFFUSI, INTENSI SULLA PARTE SETTENTRIONALE;

CIELO IN GENERALE VELATO SUL RESTO DEL CENTRO, CON LOCALI DEBOLI

FENOMENI TEMPORALESCHI SULL'AREA APPENNINICA, NELLE ORE CENTRALI

DELLA GIORNATA.



SUD E SICILIA:

- ESTESE VELATURE SU TUTTO IL MERIDIONE, TENDENTI A DIVENIRE SPESSE

DAL POMERIGGIO.



TEMPERATURE:

- MINIME STAZIONARIE O IN LIEVE AUMENTO SU TUTTO IL PAESE;

- MASSIME IN DIMINUZIONE AL NORD, IN AUMENTO SU ISOLE MAGGIORI,

REGIONI IONICHE ED AREE COSTIERE ADRIATICHE, GENERALMENTE STAZIONARIE

SUL RESTO DEL PAESE.



VENTI:

- MODERATI MERIDIONALI SU TUTTO IL CENTRO-SUD, LIGURIA ED

EMILIA-ROMAGNA;

- DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE.



MARI:

- DA MOSSO A MOLTO MOSSO IL MAR LIGURE;

- MOSSI I RESTANTI MARI.



LUNEDI' 08/06/20:

- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO AL NORD E REGIONI TIRRENICHE

CENTRALI ED ESTESA NUVOLOSITA' CUMULIFORME SUL RESTO DEL CENTRO-NORD,

CON ROVESCI O TEMPORALI, DA SPARSI A DIFFUSI;

CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO AL SUD, CON AL PIU' QUALCHE ISOLATO

DEBOLE FENOMENO.



MARTEDI' 09/06/20:

- ESTESA NUVOLOSITA' CUMULIFORME SU TUTTO IL CENTRO-NORD, CON ROVESCI

O TEMPORALI, DA SPARSI A DIFFUSI;

ADDENSAMENTI CUMLIFORMI SPARSI SUL RESTO DEL PAESE, CON DEBOLI

FENOMENI ASSOCIATI, LEGGERMENTE PIU' INTENSI SULLE REGIONI

ADRIATICHE.



MERCOLEDI' 10/06/20 E GIOVEDI' 11/06/20:



- MERCOLEDI':

AL PRIMO MATTINO MOLTE NUBI COMPATTE AL NORD E SULLE REGIONI

TIRRENICHE PENINSULARI, CON ROVESCI O TEMPORALI DA SPARSI A DIFFUSI;

CIELO IN GENERALE POCO NUVOLOSO SUL RESTO DEL PAESE.

DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA AUMENTO DELLA NUVOLOSITA'

CUMULIFORME SU TUTTO IL PAESE, CON ROVESCI O TEMPORALI SPARSI, IN

ATTENUAZIONE SERALE SU REGIONI MERIDIONALI, REGIONI ADRIATICHE

CENTRALI E SULL'EMILIA-ROMAGNA.

NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' NUOVO GRADUALE AUMENTO DELLA NUVOLOSITA'

CUMULIFORME SU TUTTO IL PAESE, CON ROVESCI O TEMPORALI, DA SPARSI A

DIFFUSI, IN GENERALE ATTENUAZIONE SERALE.



C.N.M.C.A.