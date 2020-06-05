Meteo: Instabilità con rischio di intensi temporali. Temperature anche sotto le medie| Categoria: Varie
DOMENICA 07/06/20:
NORD:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SULLE REGIONI ALPINE E SULLA
LIGURIA, CON ROVESCI O TEMPORALI DIFFUSI, LOCALMENTE ANCHE INTENSI
GIA' DAL MATTINO SULLA LIGURIA ORIENTALE E DAL POMERIGGIO ANCHE SULLE
RESTANTI REGIONI ALPINE;
SPESSE VELATURE, CON DEBOLI FENOMENI ASSOCIATI SUL RESTO DEL
SETTENTRIONE.
CENTRO E SARDEGNA:
- ADDENSAMENTI COMPATTI SULLA TOSCANA CON ROVESCI O TEMPORALI
DIFFUSI, INTENSI SULLA PARTE SETTENTRIONALE;
CIELO IN GENERALE VELATO SUL RESTO DEL CENTRO, CON LOCALI DEBOLI
FENOMENI TEMPORALESCHI SULL'AREA APPENNINICA, NELLE ORE CENTRALI
DELLA GIORNATA.
SUD E SICILIA:
- ESTESE VELATURE SU TUTTO IL MERIDIONE, TENDENTI A DIVENIRE SPESSE
DAL POMERIGGIO.
TEMPERATURE:
- MINIME STAZIONARIE O IN LIEVE AUMENTO SU TUTTO IL PAESE;
- MASSIME IN DIMINUZIONE AL NORD, IN AUMENTO SU ISOLE MAGGIORI,
REGIONI IONICHE ED AREE COSTIERE ADRIATICHE, GENERALMENTE STAZIONARIE
SUL RESTO DEL PAESE.
VENTI:
- MODERATI MERIDIONALI SU TUTTO IL CENTRO-SUD, LIGURIA ED
EMILIA-ROMAGNA;
- DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE.
MARI:
- DA MOSSO A MOLTO MOSSO IL MAR LIGURE;
- MOSSI I RESTANTI MARI.
LUNEDI' 08/06/20:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO AL NORD E REGIONI TIRRENICHE
CENTRALI ED ESTESA NUVOLOSITA' CUMULIFORME SUL RESTO DEL CENTRO-NORD,
CON ROVESCI O TEMPORALI, DA SPARSI A DIFFUSI;
CIELO POCO NUVOLOSO O VELATO AL SUD, CON AL PIU' QUALCHE ISOLATO
DEBOLE FENOMENO.
MARTEDI' 09/06/20:
- ESTESA NUVOLOSITA' CUMULIFORME SU TUTTO IL CENTRO-NORD, CON ROVESCI
O TEMPORALI, DA SPARSI A DIFFUSI;
ADDENSAMENTI CUMLIFORMI SPARSI SUL RESTO DEL PAESE, CON DEBOLI
FENOMENI ASSOCIATI, LEGGERMENTE PIU' INTENSI SULLE REGIONI
ADRIATICHE.
MERCOLEDI' 10/06/20 E GIOVEDI' 11/06/20:
- MERCOLEDI':
AL PRIMO MATTINO MOLTE NUBI COMPATTE AL NORD E SULLE REGIONI
TIRRENICHE PENINSULARI, CON ROVESCI O TEMPORALI DA SPARSI A DIFFUSI;
CIELO IN GENERALE POCO NUVOLOSO SUL RESTO DEL PAESE.
DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA AUMENTO DELLA NUVOLOSITA'
CUMULIFORME SU TUTTO IL PAESE, CON ROVESCI O TEMPORALI SPARSI, IN
ATTENUAZIONE SERALE SU REGIONI MERIDIONALI, REGIONI ADRIATICHE
CENTRALI E SULL'EMILIA-ROMAGNA.
NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' NUOVO GRADUALE AUMENTO DELLA NUVOLOSITA'
CUMULIFORME SU TUTTO IL PAESE, CON ROVESCI O TEMPORALI, DA SPARSI A
DIFFUSI, IN GENERALE ATTENUAZIONE SERALE.
C.N.M.C.A.