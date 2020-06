Riparte l'Associazione "Prospera", previsti eventi culturali e ricreativi per l'estate poggese

Dall’ultima riunione dell’Associazione poggese “Prospera” è scaturita la volontà del direttivo e degli associati di programmare alcuni eventi culturali e ricreativi che caratterizzeranno l’estate poggese. Appuntamenti per venire incontro alle tante richieste semplici che caratterizzano questo territorio e per offrire qualcosa di particolare alla gente che ci ha seguito e sostenuto in qualsiasi attività che l’Associazione ha finora intrapreso.

Abbiamo le idee chiare, manca solo qualche dettaglio, per coinvolgere il pubblico, e lasciare il segno nel divertimento e nel trasmettere ai giovani e non, quelle conoscenze e valori che sono propri della nostra terra. Naturalmente, le date e le specifiche della proposta, saranno indicate appena avremo la certezza di poter mettere in atto quanto ipotizzato viste le difficoltà affrontate fino ad oggi a causa della pandemia. Non mancheranno certamente, a breve, le dovute indicazioni nella certezza che “andrà tutto bene”.