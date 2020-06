Covid 19, Prato Gentile si sveglia dal lockdown: Riapre la " Baita"

La baita di Prato Gentile riaprirà sabato 20 giugno 2020. È stata chiusa lo scorso 11 marzo per le disposizioni emanate per arginare il contagio da Covid-19. La baita sarà aperta tutti i giorni: dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 20.

Saranno rispettate tutte le norme del decreto per l’emergenza coronavirus. Probabilmente ci sarà un’app per le prenotazioni e il termoscanner per misurare la temperatura corporea. Per i primi tempi, si potrà entrare solo con le mascherine.Ci sarà anche un’importante novità per le coppie con bimbi piccoli: un fasciatoio e un piccolo kit per cambiare il bambino.

L’antipasto “Arcobaleno” sarà preparato solo ed esclusivamente con prodotti del luogo. Molti gli eventi e le novità che saranno organizzate durante la stagione estiva: corsi, passeggiate guidate e tantissime sorprese. Il Parco Avventura, invece, riaprirà i battenti per i primi di luglio.

La cooperativa Arcobaleno, capeggiata da Arnaldo e Giulia, lancia un messaggio importante: «Uniti ma lontani, insieme, ma rispettiamo le regole».