Rotary Club Agnone, Passaggio del Martelletto: Manuela Di Lullo nuovo presidente

Cambio del martello al Rotary Club di Agnone, da Piero Pescetelli alla neo eletta presidente Manuela Di Lullo nota imprenditrice agnonese titolare del Panficio Pasticeria Altomolise

“Trovo il ruolo di Presidente – ha dichiarato Di Lullo dopo la sua nomina – prestigioso, ma anche molto impegnativo. Mi metto comunque al servizio del Club, accettando la sfida lanciata dal Presidente Internazionale Holger Knaack di scegliere tra l’essere semplici soci o veri Rotariani, accettando di fare ciò che è giusto e non solo ciò che è facile”.

La cerimonia 2020 si è svolta il 20 Giugno presso la sede del Rotary Club Agnone sito in Palazzo Bonanni. “Sarà un anno denso e ricco di impegni – ha proseguito Di Lullo nel suo discorso d’investitura; – il programma che insieme andremo ad affrontare non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta”.In cima alle priorità continuava la neo presidente: "l'attenzione, la tutela, il decoro per l'ambiente, la collaborazione attraverso progetti con le scuole del territorio e la solidarietà a favore di chi ne ha bisogno"