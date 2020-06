Diccilatua, I Giovani per Agnone Democratica inaugurano " La Buca delle idee" ispirandosi allo scrittore russo Lev Tolstoj

"Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici" (Lev Tolstoj) probabilmente i Giovani per Agnone Democratica si sono ispirati a questa massima del grande scrittore russo e attivano una " Buca delle idee". Come loro stessi spiegano è un progetto che nasce per dare voce a tutti attraverso idee, proposte utili a risolvere questioni riguardanti il nostro territorio:

Di seguito:

"La buca delle idee" è un progetto che nasce per dar voce e tentare, insieme, di risolvere le problematiche del nostro paese. L'obiettivo infatti, molto semplice ma allo stesso tempo efficace, è quello di raccogliere in modalità assolutamente anonima le testimonianze, i problemi, i punti di vista di ciascuno di noi sulla situazione cittadina che ci circonda. E tutto ciò lo vogliamo fare attraverso una forma che richiama un'usanza forse passata, quella di imbucare le lettere, ma che non ha mai perso il suo fascino. Contestualmente, però, è disponibile anche una casella di posta elettronica all'indirizzo giovaniagnonedemocratica@g mail.com dove poter inviare ogni sorta di pensiero, progetto o anche lamentela per permettere anche a chi non può esserci fisicamente di esprimere la sua visione.

Quindi non aver timore e #diccilatua.

Sabato 27 giugno 2020 in via Matteotti 19 alle ore 11 inaugureremo la buca con alcuni giovani agnonesi, a partire dai bambini delle elementari fino ad arrivare ai maturandi di quest'anno, che esporranno le loro idee innovative.