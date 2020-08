L'Agenzia del Demanio cerca 50 professionisti della PA

L'AGENZIA DEL DEMANIO RICERCA 50 PROFESSIONISTI DELLA PA PER LA "STRUTTURA NAZIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI"

Avviata la procedura per la ricerca di personale altamente qualificato da assegnare in via temporanea per rendere operativa la nuova Struttura incardinata nell'Agenzia del Demanio

Roma, 7 agosto 2020 – Sono 50 i profili professionali tecnici e amministrativi di grande esperienza che l'Agenzia del Demanio intende reclutare dal mondo della Pubblica Amministrazione (incluse particolarmente Università ed Enti Pubblici di Ricerca) per rendere immediatamente operativa la Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici. La Struttura (istituita ai sensi dell'art.1 commi 162-170 della Legge n. 145/2018) si occupa di fornire, su richiesta delle Amministrazioni centrali e territoriali, servizi di progettazione al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza degli investimenti pubblici.

Si tratta di una prima fase di ricerca esclusivamente rivolta, ai sensi del comma 167 della citata legge, al personale di ruolo delle Amministrazioni pubbliche in possesso di consolidate esperienze professionali per coprire 37 posizioni di Progettisti specializzati e RUP e 13 Esperti Amministrativi e Legislativi da inserire in assegnazione temporanea presso la Struttura per la progettazione. La durata è pari ad un anno, rinnovabile e subordinata a un formale accordo con il candidato idoneo e con l'Amministrazione pubblica di appartenenza.

Per i profili tecnici si ricercano laureati in ingegneria, architettura, geologia o archeologia che abbiano maturato 10 o più anni di esperienza nello sviluppo, gestione, coordinamento e direzione di progettazioni complesse, nonché significative esperienze nell'interlocuzione con i principali soggetti e organi istituzionali di riferimento (Genio Civile, MIBACT, PPOOPP, Conferenze di servizi, consigli comunali, provinciali, metropolitani e regionali).

Per le posizioni amministrative è invece richiesta la laurea in Economia o Giurisprudenza con 10 o più anni di esperienza maturata nello sviluppo, gestione, coordinamento, direzione di attività e progetti di particolare complessità o rilevanza, nell'ambito dei quali il candidato abbia ricoperto ruoli rilevanti in almeno uno dei seguenti ambiti: contabilità pubblica; affari legislativi - ambito economico nazionale e/o europeo; appalti affidamento contratti pubblici; controllo di gestione - ciclo della performance.

Le candidature devono essere presentate via mail entro le ore 23:59 del 30 settembre 2020 all'indirizzo di posta elettronica dg.assegnazionetemporanea167@agenziademanio.it indicando nell'oggetto della mail "Assegnazione Temporanea Profilo "A o B" – Art.1 comma 167 Legge n. 145/2018".

Tutti i dettagli dell'avviso sono consultabili su www.agenziademanio.it nella sezione Lavora con noi.

