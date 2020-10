Belmonte del Sannio, Salvato un cane abbandonato chiuso dentro un sacco di plastica VIDEO

Sui social ieri 2 ottobre 2020 un video sconcertante. Un cane presubilmente abbandonato nelle campagne di Belmonte del Sannio, richiuso in un sacco. Il salvatore che passava per caso ha visto questo sacco rotolante, immediatamente ha capito che si trattava di un animale chiuso all'interno. In breve tempo ha realizzato sentendolo abbaiare che si trattava di un cane abbandonato. Chi lo ha trovato ha utilizzato tutti i mezzi per bloccare il cane in modo tale da liberarlo, e dopo tanto sforzo ci e' riuscito. Dopo la liberazione dal video si osserva che il povero cane, dapprima fuoriesce solo con la testa e con sguardo terrorizzato osserva l'esterno e poi inizia la sua corsa lontano da chi lo ha salvato. Il cane successivamente e' stato affidato alle cure di un veterinario. Orribile e incomprensibile disumanità da parte di chi si disfa degli animali in maniera assassina. Ma giunge una bela notizia , il cane ha trovato il giusto ricovero e dato in adozione

guarda i video

https://www.facebook.com/mario.dipaolo.315/videos/3714445781923491/

https://www.facebook.com/mario.dipaolo.315/videos/3714446345256768/