Unimol.Prorogati sino al 30 ottobre 2020 i termini per le immatricolazioni dietro pagamento dell’indennità di mora nella misura progressiva prevista.

Per l’anno 2020/2021 sono prorogati dal 3 ottobre scorso al 30 ottobre 2020 i termini per le immatricolazioni a tutti i Corsi di Studio attivati presso l’Università degli Studi del Molise (con l’esclusione dei Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale, per i quali vigono scadenze diverse, e del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive), previo pagamento dell’indennità di mora nella misura progressiva prevista dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

Previo pagamento della prima rata e dell’indennità di mora nella misura progressiva prevista, possono perfezionare l’immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive entro la suddetta scadenza del 30 ottobre 2020 soltanto gli aspiranti studenti che abbiano effettuato la pre-immatricolazione on line sul Portale dello Studente entro il termine del 2 ottobre 2020.

Sono prorogati dal 3 ottobre scorso al 30 ottobre 2020 anche i termini per la presentazione delle richieste di equipollenza di un titolo straniero, sempre dietro pagamento dell’indennità di mora nella misura progressiva prevista. La misura progressiva della mora per i primi dieci giorni di ritardo – a partire dal 3 ottobre e sino 12 ottobre – sarà di importo pari a euro 25,00; dal 13 ottobre e fino al 30 ottobre sarà di importo pari a euro 50,00.