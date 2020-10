Poggio Sannita, varata la giunta Orlando bis,la nuova squadra di governo nel segno della continuità e dell'esperienza

Si è insediata, nel pomeriggio di oggi, la nuova amministrazione comunale di Poggio Sannita, in linea di continuità con la precedente. Il sindaco confermato, Giuseppe Orlando, ha comunicato al Consiglio le sue scelte in merito alla nomina degli assessori.

Antonio Amicone, primo degli eletti, è stato nominato vicesindaco, con deleghe aggiuntive ai lavori pubblici, manutenzione e ambiente, bilancio e programmazione generale. La Giunta, anche nel rispetto delle quote rosa, sarà completata dall’assessore Lucietta Amicone, alla quale il sindaco ha assegnato le deleghe alla scuola, pari opportunità, politiche sociali e rapporti con le associazioni.

Inoltre il primo cittadino ha assegnato delle deleghe particolari anche ai consiglieri di maggioranza. Nello specifico: attività produttive, sport, turismo e politiche giovanili a Cristofer Amicone; Mauro Battista delega al patrimonio mobiliare e immobiliare; Nicola Della Rocca si occuperà di verde pubblico e cimitero; Antonio Ricci di commercio, rapporti con i poggesi a Roma e sito web istituzionale; Gaetano Policella delega a trasporti e rapporti istituzionali con gli enti. il

Il Sindaco Orlando nel suo discorso ricorda la difficoltà del momento storico " momento attuale, parla di anni difficili per i quali non possiamo intravedere ancora un futuro meno preoccupante...il ruolo mi impone tuttavia di credere positivo e superare quella sorta di malinconiia tipica di chi è consapevole di vivere una sorta di solitudine istituzionale nonstante le molte responsabilità si riversano sulle spalle del sindaco di Assessori e consiglieri. Questa consapevolezza dovrebbe aiutare tutti noi a rendere i nostri rapporti meno spigolosi e le nostre argomentazioni" e conclude facendo un appello alla unità e alla collaborazione al gruppo dell'opposizione: "A voi capogruppo e consiglieri di minoranza, chiedo di andare oltre l'esito elettorale e di fare una giusta opposizione nel rispetto delle Istituzioni, dei ruoli e delle persone.Rimbocchiamoci le mani dunque e occupiamoci di tutti, lavoriamo per tutti."