M5S esprime cordoglio al Presidente della Regione, Toma per la perdita dell'amato padre

"Il gruppo consiliare e la delegazione parlamentare del MoVimento 5 Stelle si associano al dolore del presidente di Regione, Donato Toma, per la scomparsa dell'amato padre Ernesto. Le nostre condoglianze sincere vanno al governatore e alla sua famiglia che, in un momento già difficile per tutti, devono affrontare il dolore del lutto."