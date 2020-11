Coronavirus: modulo abitativo della Protezione Civile da Sant’Agapito al piazzale esterno dell’Ospedale di Isernia

Per esigenze relative all'emergenza epidemiologica in corso, è stato

spostato un modulo abitativo, della Protezione Civile della Regione Molise,

dal territorio di Sant'Agapito al Piazzale esterno dell'Ospedale di Isernia;

a disposizione dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

Le operazioni sono state svolte con il coordinamento della Direzione

Regionale VVF del Molise utilizzando le risorse presenti nei due Comandi

ovvero una motrice e un rimorchio del Comando VVF di Campobasso e l'Autogru

del Comando VVF di Isernia oltre al relativo personale. Durante le

operazioni di trasporto vi è stata la preziosa partecipazione della Polizia

Stradale di Isernia per la scorta tecnica.