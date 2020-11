Agnone- Convocata assemblea Giovani Riuniti 14 novembre 2020 su Piattaforma “Zoom Meeting”

È convocata per il giorno sabato,14 novembre alle ore 15:30, in via telematica sulla piattaforma Zoom, l'assemblea dei soci dell'associazione "Giovani Riuniti" per il rinnovo del consiglio direttivo. Un anno fa nasceva formalmente l'associazione "Giovani Riuniti" con l'intento di porsi come aggregatore delle forze giovanili del nostro territorio e promotrice di iniziative di vario genere aventi come scopo ultimo la valorizzazione della nostra bella città.

È il momento di rinnovare il consiglio direttivo e, viste le restrizioni vigenti per via della crisi sanitaria che il nostro Paese sta attraversando, decidiamo di farlo con una assemblea digitale sulla piattaforma "Zoom Meetings" alla quale sono invitati tutti i soci dell'Associazione. Per ottenere il link di accesso alla riunione si può scrivere alle pagine social o contattarci al numero +39 334 101 0626. I tempi duri che viviamo ci impongono di reinventarci, ma certo non possono stroncare il bisogno di vitalità della nostra terra. Il momento dell'assemblea sarà, inoltre, un'occasione per ripercorrere l'operato dell'associazione dalla sua nascita e discutere di intenti e progetti per il suo futuro. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutta la cittadinanza Agnonese che ci ha sempre mostrato il suo sostegno. #perAgnone

Il presidente reggente

Antonia di Nucci