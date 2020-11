Sconforto e dolore ad Agnone, muore il dottor Antonio Antonelli vinto dal Covid-19.

Aveva 64 anni Antonio Antonelli, è stato per tanti anni medico ospedaliero presso il reparto di medicina, specializzato in diabetologia, al san Francesco Caracciolo di Agnone. Da pochi mesi in pensione, non ha vinto la sua battaglia con il Coronavirus. Deceduto questa mattina presso la terapia intensiva delll'Ospedale Cardarelli di Campobasso. La notizia ha lasciato la comunità agnonese sconvolta dal dolore per la perdita di un uomo, noto professionista, amato da tutti per la sua generosità e disponibilità.

Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti, intervenuti con un messaggio l'aministrazione comunale di Agnone, l' Ordine dei Medici della provincia di Isernia,gli amici d'infanzia, l'Associazione Diabetologi Molise,i pazienti, i conoscenti. Tanti i ricordi affettosi sui social :

" Carissimo amico mio, nonché carissimo mio medico, non c'è l'hai fatta purtroppo nella tua lotta contro il Covid, e sei andato in cielo a riabbracciarti con tuo padre Basilio e tua madre Maria. Il tuo grande cuore sorretto da una fede forte ed autentica, la tua generosità, la tua disponibilità e la tua grande competenza, nonché il grande affetto che sempre hai avuto per me e la mia famiglia rimarranno sempre con gioia e gratitudine vera nel mio cuore. Oggi, terminata la dialisi, con affetto celebrerò per te anche se, nel mio cuore, credo che tu sei già in paradiso. Arrivederci lì, amico mio!" questo il ricordo affettuoso scritto sui social dal suo amico d'infanzia Don Francesco Martino

Lascia la moglie Antonietta, la figlia Maria. Sentite condoglianze al fratello, alla sorella a tutta la famiglia. Una benedizione sarà impartita domani 20 novembre alla 10.30 presso il cimitero di Agnone