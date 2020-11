CONI Molise organizza corso di formazione in Management dello Sport

Il Comitato Regionale del CONI Molise, attraverso la propria Scuola Regionale dello Sport, la struttura operativa che si dedica alla formazione di coloro che si occupano di problematiche legate al mondo dello sport, ha organizzato un

CORSO DI FORMAZIONE IN MANAGEMENT DELLO SPORT

Il Corso, che avrà inizio il 23 novembre, si prefigge di formare le figure professionali operanti nell’ambito dello sport e preparare i partecipanti affinché possano acquisire conoscenze e competenze per poter strategicamente e proficuamente pianificare, coordinare e gestire progetti e attività sostanzialmente riferite al Management Sportivo, e cioè agli aspetti organizzativi, commerciali, giuridici e amministrativi caratteristici delle attività complesse presenti all’interno dei sistemi sportivi.

L’iniziativa di formazione è rivolta innanzitutto agli operatori degli organismi sportivi territoriali (Federazioni Sportive, Enti di Promozione, Discipline Associate e Associazioni Benemerite) e delle Associazioni Sportive del Molise iscritte nel Registro delle Associazioni Sportive del CONI. Le iscrizioni sono aperte anche a chiunque voglia acquisire conoscenze o migliorare le proprie competenze relative al variegato mondo del management sportivo, nonché a studenti e laureati in Scienze Motorie e Sportive.

L’attività didattica si svolgerà in modalità on-line attraverso la piattaforma di Microsoft TEAMS Educational. Il Corso avrà la durata di 21 ore su 9 sessioni e vedrà impegnati i partecipanti nei giorni dispari della settimana dalle ore 16 alle ore 18 circa.

Le sessioni formative spazieranno su varie tematiche: aspetti organizzativi, gestionali, giuridici e fiscali delle associazioni sportive; tutela sanitaria; organizzazione e gestione di eventi sportivi e degli impianti sportivi; marketing e comunicazione sportiva; etica e sport. Le relazioni saranno tenute da esperti di vasta esperienza, in campo nazionale ed internazionale e con specifiche professionalità, provenienti anche dal mondo universitario.

Il progetto formativo, volto a dare opportunità per la crescita dello sport regionale, rappresenta un’occasione importante da non perdere, anche in considerazione delle ultime disposizioni legislative e normative che vedono coinvolti i dirigenti sportivi in sempre più precise responsabilità ed a maggiori oneri amministrativi.

Certi della vostra cortese attenzione per una massima diffusione del presente comunicato, vista l’importanza dell’evento, si ringrazia per l’attenzione e si rivolgono i più cordiali saluti.

Il Presidente

Guido Cavaliere