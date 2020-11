"L' arte musicale incontra il sociale", il cd "Neanche una in più"a sostegno del centro antiviolenza Liberaluna Onlus

Il giorno 28 novembre presso la sede di Confcooperative si terrà la presentazione del CD realizzato per dire no alla violenza sulle donne.

Paolo Izzi e Sobrino Coppetelli, rispettivamente agente della Polizia di Stato e Carabiniere, intonano “Neanche una (in più')”, una produzione, con Mirella Sessa protagonista del video, che ha avuto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Regione Molise. Il loro gruppo, “Molotov cocktail”, è nato nel 2016. Per l’occasione sarà presente anche il Cavaliere dr.ssa La Selva Maria Grazia, presidente dell’associazione Liberaluna Onlus che gestisce il centro antiviolenza Liberaluna. L’associazione nasce nel 2014 ed il Centro vive di beneficienza ed autotassazione, accogliendo e sostenendo donne vittime di violenza in un percorso di rinascita psicosociale e, un reinserimento lavorativo finanziando per loro borse-lavoro.

L’incontro con i due autori, persone di grande sensibilità, avviene per l’interesse comune nel voler dare un segnale forte di educazione alla non violenza e i proventi del prodotto artistico, saranno donati al Centro Antiviolenza Liberaluna. Paolo Izzi e Sobrino Coppetelli, tra i tanti rappresentanti dello Stato, per anni hanno raccolto denunce e segnalazioni di donne vittime di violenza e a volte le hanno dovute soccorrere trovandosi di fronte a scenari drammatici, tanto da decidere di voler sostenere chi, come noi, ogni giorno si mette al servizio di donne che hanno bisogno di aiuto per uscire dal turbine della violenza. È fondamentale che gli uomini diano un segnale, convinti della forza di simili iniziative per smuovere le coscienze di tutti

. Durante la conferenza saranno comunicate le modalità di acquisto del CD al fine di sostenere concretamente le donne vittime di violenza. Ringraziamo il Cavaliere dr. Calleo Domenico, presidente di Confcooperative e la dr.ssa Carmela Colozza che ci ospiteranno affinché si possa dare giusto spazio ed importanza a questo bene artistico al fine di raggiungere l’obiettivo per il quale è stato pensato e prodotto. Saranno inoltre presenti l’avvocato Michele Marone, assessore alle politiche sociali della regione Molise, l’assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno e la vice presidente del consiglio regionale, Filomena Calenda.