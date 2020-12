Franco Paoletti direttore scientifico della sessione formativa remota "La reumatologia in tempo di Covid"

4-5 dicembre, 2020: Sessione formativa remota attraverso una piattaforma multimediale dedicata ,fruibile in diretta tramite connessione su internet, avente come oggetto " La reumatologia in tempo di Covid e aggiornamenti in orto-reumatologia." Responsabile scientifico dott Franco Paoletti direttore dell' UOSD di di Reumatologia Ospedale S.F. Caracciolo,Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Reumatiche e Autoimmuni

Leggi la locandina