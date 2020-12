Agnone, il 21esimo secolo raggiunge il Comune: in piazza gli orari degli autobus

Agnone 10 dicembre 2020. Finalmente, ciò che risulta essere prassi e regola in quasi tutto il mondo, ma finora non nella bella cittadina altomolisana, nella stazione dei pullman in piazza Unità d'Italia, e' stata installata una tabella informativa con gli orari di partenza degli autobus da e per Agnone, unitamente alle partenze dei treni ed autobus da Isernia per Roma e Napoli.Si trova in piazza Unità d'Italia

Inoltre sulla tabella sono stati inseriti anche i recapiti telefonici dei concessionari che effettuano i servizi di trasporto