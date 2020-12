Nasce a Poggio Sannita la strada dei Presepi

A Poggio Sannita paese dell'Alto Molise in provincia di IS, nasce la strada dei Presepi. Lungo Corso Umberto I sono stati allestiti ben tre presepi.Le location scelte per accogliere i presepi sono alcune vecchie cantine, o angoli di strada. Alcuni presepi sono molto piccoli altri di dimensioni maggiori.L'iniziativa, molto apprezzata dal primo cittadino, il sindaco Giuseppe Orlando, nasce da una associazione, Prospera e da cittadini volontari. I presepi sono molto curati nei minimi particolarii e nello spirito del Santo Natale e con tanta passione ripercorrono il valore della tradizione, della nostra identità sociale, culturale e della creatività artigianale, traducendola nelle opere artistiche apprezzate da tutti i visitatori.Il sindaco auspica che l'iniziativa possa essere da stimolo per gli anni futuri e giungere ad una mostra permanente motivo di attrazione turistica. Auguri da Altomolise.net a tutti i poggesi!

Fotografie prof Silvana Poccioni