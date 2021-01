Clemente, l'ultimo dei romantici : Oggi magicamente rifunziona l'orologio della piazza principale di Agnone

Erano più giorni che l'orologio digitale di Piazza Giovanni Paolo II era fuori servizio. L'orologio bloccato segnava ore, giorni e temperature fuori stagione. Questa mattina tutti abbiamo potuto di nuovo consultare l'orologio che Clemente Zarlenga, impiegato in pensione, ha riparato

L'orologio donazione del Rotary Club Agnone, e' un importante riferimento per tutti, inevitabilmente l'occhio viene attratto da questo orologio nel cuore della piazza principale.

In un post sui social il prof Luigi Mastronardi, psicologo-psicoterapeuta, originario di Villa Canale, frazione di Agnone scrive: "Bravo Klem, sei l’ultimo baluardo di sentimenti antichi, sei religione, sei poesia e sei magia. Bravo"

Non vi è definizione più appropriata di quella del dott Mastronardi per tracciare il ritratto di Clemente. Non c' è iniziativa di solidarietà dove Clemente non è presente anzi spesso ne è promotore, come lo troviamo sempre presente ed operativo, nell'organizzazione delle feste del paese, nella realizzazione di oggetti d'arte, nell'istallazione e creazione delle luminarie natalizie.

Indimenticabile, durante il lockdown , aveva realizzato un impianto stereo che diffondeva musica nella piazza, nel silenzio e nel deserto di quei giorni. La sua musica rappresentava nelle strade l'unica forma di vita. Lui ama Agnone e ciò che valorizza Agnone, ma non a parole, con fatti reali. Ieri si è occupato di riparare l'orologio, detto fatto e la meraviglia per esserne stato capace parte da lui stesso che sui social scrive: "Chi lo avrebbe mai detto che a 67 anni sarei stato capace con internet e PC di ripristinare l' orologio del Rotary Club di Agnone ?" E noi ci chiediamo " Chi lo direbbe che esistono ancora persone "magiche" come Clemente?