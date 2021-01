1945-2020, I 75 anni di storia del Liceo Giovanni Paolo I di Agnone

L'11 novembre 2020 il liceo scientifico di Agnone Giovanni Paolo I ha raggiunto il 75esimo anno dalla sua apertura. Fu aperto esattamente il 19 maggio del 1945 con una delibera istitutiva del consiglio comunale presieduto dall'allora sindaco avv. Giovanni Pannunzio, era il primo liceo istituito nella provincia di Campobasso facente parte allora della regione Abruzzo e Molise, dove esistevano soltanto altri due licei classici.

L'idea fu di un gruppo di agnonesi che ritenevano la scuola indispensabile per i ragazzi che fino allora erano costretti a spostarsi verso altre città per proseguire gli studi

In quegli anni Agnone contava circa 10 mila abitanti ed era una cittadina fiorente, la popolazione giovane rappresentava una fetta importante dei residenti. Il liceo oltretutto era necessario a soddisfare le richieste di scolarità superiore dell'intero territorio altomolisano e alto vastese. Dunque una scuola con una grande funzione sociale in primis, quella di dare una scuola di prossimità territoriale ai giovani e soprattutto anche a quei ragazzi che provenivano da famiglie non benestanti, che non potevano pagare gli studi ai propri figli lontani dal paese di residenza.

Il liceo inizialmente cominciò a funzionare con una sola classe di 24 alunni, situato presso il Palazzo Apollonio, in Largo Marsala nel rione la Ripa, ma nel tempo, prima che vi fosse il fenomeno dello spopolamento, da una, le classi divennero tante e numerose. Il Liceo agnonese attraeva studenti non solo dall'Abruzzo e il Molise ma anche fuori regione.

Una scuola dunque di alta formazione che ha visto negli anni impegnati presidi e corpo docente,attenti e preparati presenti nelle selezioni nazionali tra i primi migliori d'Italia. I ragazzi una volta usciti dal Liceo, molti di loro prosegono gli studi universitari con grande successo.Hanno occupato, occupano e ricopriranno incarichi rilevanti nelle istituzioni, nel management, nel mondo sanitario e tanti avvocati famosi presenti nei fori delle più grandi città italiane. La formazione era arricchita da convegni che hanno avuto risonanza nazionale, da pubblicazioni di libri con varie ristampe Insomma una scuola da annoverare certamente nella cosiddetta "buona scuola"

"Il liceo Scientifico di Agnone, Sessant'anni di storia", è un bellissimo libro, scritto dagli studenti liceali negli anni '90, dove si racconta tutta la storia di questo famoso istituto. Oggi è sempre ad Agnone, ha compiuto 75 anni, mantiene i livelli formativi di qualità di una volta, ma con lo spopolamento le classi si sono ridotte, ma rimane una scuola di ottima formazione, di vita e di cultura.