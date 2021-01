Meteo, febbraio al via con una nuova perturbazione e freddo in aumento

Dopo un weekend di maltempo, domani il mese di febbraio si aprirà con condizioni meteo ancora instabili in diverse regioni per l'arrivo di una nuova perturbazione, la prima del mese. Tra i protagonisti meteo di domani ci sarà anche il freddo, in intensificazione in tutta l'Italia per l'effetto di una massa d'aria fredda che tra oggi e domani si estenderà a tutte le nostre regioni: dopo giornate piuttosto miti le temperature si riporteranno su valori dal sapore più invernale.

La situazione meteo sta tuttavia per cambiare in modo deciso: il rinforzo dell'anticiclone darà il via a una vera e propria svolta tra martedì e mercoledì, determinando una fase di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature. Il clima sarà eccezionalmente mite soprattutto al Centro-Sud e sulle isole, dove si registreranno valori tipici della primavera avanzata.