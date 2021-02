L'imprenditore molisano Rino Borelli e il suo gesto di solidarietà verso la campionessa Barraco

Una brutta storia terminata a lieto fine. Ricordate la vicenda di Giusi Barraco, l'ex campionessa italiana di nuoto paralimpico, a cui rubarono la sedia a rotelle a Petrosino, in provincia di Trapani?

Tra coloro che offrirono la propria solidarietà, l'imprenditore molisano, di origini salentine, Rino Morelli.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio 2021 è arrivata la nuova carrozzina, ritirata al Centro Ortopedico Ferranti e regalata a Giusi dal patron della struttura alberghiera Centrum Palace e dell'azienda Armafer.

“Sono felice di aver incrociato sul mio cammino Rino Morelli e la sua famiglia – ha concluso Giusy Barraco – Spero di poterlo incontrare di persona quanto prima per ringraziarlo, perché mi ha restituito le gambe”.

Giusy, nonostante la disabilità, non si è mai arresa: è diventata una campionessa di nuoto paralimpico, ha ottenuto successo con un musical, che è un inno alla vita e al coraggio, coronando anche il suo sogno d’amore, diventando moglie.

Ed è proprio questo suo carattere ad aver colpito l'imprenditore campobassano.

"Un grazie di cuore a Rino Morelli per questo splendido dono - ha commentato Giusy sui social - Sarà la mia nuova compagna di viaggio, avventure, conquiste, vittorie e sconfitte, ma anche un'amica inseparabile. Sempre pronta a rotellare con me, nei momenti di rabbia e sofferenza, non mi abbandonerà mai. Anche se tante volte penso al motivo per il quale la sedia a rotelle è entrata nella mia vita, lei resta ad ascoltare il mio dolore, senza girarmi mai le spalle ed è sempre fedele come una vera amica".

"Un grazie al Centro Ortopedico Ferranti e a tutto lo staff per la cortesia, gentilezza e disponibilità ad ascoltare le mie esigenze", ha aggiunto.

Grazie a Rino Morelli e alla tenacia di Giusi Barraco, ora la 42enne siciliana potrà tornare a ballare sul palco, avendo portato

la sua storia anche in teatro con il musical ‘Pina Volante: Giusy Barraco a muso duro’ (regia e drammaturgia di Giacomo Bonagiuso).

L’opera teatrale racconta la sua storia, dalla sua fanciullezza, quando aveva una vita normale, fino a quando ha conosciuto la disabilità, a causa di una malattia rara di cui ancora non esiste una cura.

"Non appena possibile verrò a visitare il Molise per ringraziare di persona l'amico Rino", ha concluso Giusy la cui storia è stata al centro delle attenzioni mediatiche negli ultimi tre mesi.