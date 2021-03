Ucciso dal coronavirus muore il docente Sabatino Rosato. Lutto nella comunità altomolisana

A 70 anni, oggi nel pomeriggio muore Sabatino Rosato, docente di chimica presso l'istituto tecnico industriale di Agnone. Ex sindaco di Pescopennataro negli anni '90 e assessore, nonché ex presidente della Comunità montana Alto Molise era conosciuto e stimato da tutti. La notizia della sua morte giunta improvvisa ha scovolto l'intera comunitò altomolisana, Ha lottato contro il covid 19 ma lo ha ucciso in breve tempo. Era stato ricoverato presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli. Lascia nel dolore piu profondo la moglie Anna, i figli Simona, Serena e Amato

Alla moglie, ai figli, a tutta la famiglia sentite condoglianze dalla redazione di Altomolise.net