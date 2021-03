Covid 19, i familiari del defunto Angelo Palomba esprimono gratitudine per il calore espresso in questo doloroso momento e invitano al rispetto delle norme restrittive

Oggi alle ore 15.30 presso la chiesa di Santa Vittoria sarà officiato il rito funebre di Angelo Palomba, 54enne di Poggio Sannita, portalettere ad Agnone da circa 15 anni, vittima del covid 19. La famiglia nel ringraziare le innumerevoli dimostrazioni di affetto e la vicinza di tanti al loro immenso dolore, rivolgono un appello a quanti oggi vogliono dare l'ultimo saluto a Angelo e fanno appello al buon senso di tutti nell'essere rispettosi delle restrizioni previste dalla normativa anti covid.

Ecco il loro ringraziamento e appello:

"Ringraziamo di tutti coloro che hanno voluto bene ad Angelo, le vostre innumerevoli testimonianze di affetto sono per noi di conforto, in questo momento di infinita tristezza e dolore.

Rivolgiamo, però, un accorato appello facendo affidamento alla sensibilità ed al senso di responsabilità di amici, conoscenti, colleghi e di quanti a vario titolo vorrebbero dare un ultimo saluto ad Angelo nel giorno del suo funerale: la recrudescenza della pandemia da Covid-19 è sotto gli occhi di tutti, vi preghiamo con affetto di restare a casa e di non recarvi ad attendere il feretro al suo arrivo in paese, né all’ingresso o all’uscita dalla chiesa, né in corteo o al cimitero.

Osservare scrupolosamente le disposizioni x il contenimento del contagio, che è costato la vita al nostro caro Angelo, è il modo migliore x onorarne la memoria. Accompagnamolo in Cielo solo con le nostre preghiere e i nostri ricordi. Grazie di cuore"