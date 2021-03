Covid 19-Agnone: partita la prima dose di vaccino per le operatrici della casa di riposo San Bernardino e comunità alloggio diversamente abili di Secolare

Ad Agnone ultimo giorno di vaccinazioni anti covid per gli over 80. Ma le procedure vaccinali sono state estese anche alle operatrici della casa di riposo per anziani di San Bernardino e per le operatrici della comunità alloggio diversamente abili di Secolare.. Entrambe le procedure lasciano piu tranquilli tutti, i nostri anziani oramai sono al riparo del terribile virus che tante morti ha causato in questa fascia di popolazione. Altrettanto importanti le vaccinazioni praticate alle operatrici che assistono gli anziani e i disabili. Ad Agnone la seconda fase prevista dal piano vaccinale per gli over 80 è terminata, adesso si attendono disposizioni per la terza fase che prevede le vaccinazioni al personale scolastico , polizia, guardie penitenziari ed altre categorie a rischio. Da lunedi 8 si possono effettuare le prenotazioni per le fasce fragili che presentano patologie ricomprese nell'elenco regionale.