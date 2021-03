I vigili del fuoco recuperano un tasso rimasto bloccato all'interno di una casa disabitata al centro storico.

Oggi 17 marzo 2021 alle ore 11.46 circa

il personale vvf.di questo comando è intervenuto nel comune di Boiano

nei pressi di via Biferno per un recupero animale (tasso) rimasto

bloccato all interno di una casa disabitata al centro storico.

Mediante un trasportino per animali si e provveduto al recupero e trasporto del tasso liberandolo in aperta campagna .presenti sul posto personale veterinario e i Carabinieri Forestale di Boiano