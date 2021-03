Segnalazione di pericolo sulla strada provinciale AGNONE – BELMONTE - POGGIO SANNITA

L’Università delle Generazioni segnala che, a causa di una piccolissima frana, esiste ancora il restringimento della carreggiata alla curva a gomito sulla strada provinciale n. 86 di viale Vittorio Veneto in Agnone (IS), a circa 400 metri dopo l’uscita dall’abitato (nei pressi del supermercato MD) verso Belmonte del Sannio – Villacanale – Poggio Sannita.

Sebbene segnalata, la frana è costituita da pochi detriti che potrebbero essere rimossi facilmente e in breve tempo, ma stanno lì da oltre quaranta giorni, ostruendo in modo assai pericoloso la visibilità specialmente per chi viaggia per raggiungere Agnone poiché è costretto a transitare nell’altra corsia senza poter vedere i mezzi provenienti dalla parte opposta, a causa della curva a circa 90 gradi.