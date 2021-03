Vastogiradi Informa:AVVISO PUBBLICO per la formazione di una short list di esperti, da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione

AVVISO PUBBLICO per la formazione di una short list di esperti, da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione per la costituzione di un gruppo di lavoro per “Supporto Tecnico all’Attuazione della Strategia” d’Area Alto Medio Sannio.

Profili richiesti:

- Profilo n.1 Esperto nella gestione amministrativa, finanziaria e procedurale di interventi;

- Profilo n.2 Animatore territoriale.

Bando:

http://www.comune.vastogirardi.is.it/attachments/article/296/sheda%20intervento%20AT1.pdf

Domanda:

http://www.comune.vastogirardi.is.it/attachments/article/296/Prot_Par_0003867_del_24-03-2021_-_Allegato_allegatoA_short_list_SNAI%20(1).doc

