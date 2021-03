Istituto alberghiero di Agnone intitolato a San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi

L’istituto professionale per i servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera di Agnone è stato intitolato al patrono dei cuochi San Francesco Caracciolo. Nella cittadina altomolisana, San Francesco Caracciolo, nato a Villa Santa Maria il 13 ottobre 1563 e morto in Agnone il 4 giugno 1608, già vanta l’intitolazione dell’ospedale civile.

Con delibera unanime del Collegio dei Docenti dell’ IOS G. N. D’Agnillo e dell’ adesione convinta della Giunta comunale presieduta dal sindaco dott. Daniele Saia è stata decretata l’intitolazione dell’IPSSEOA di Agnone a “San Francesco Caracciolo patrono dei cuochi”. L’augurio di tutta la comunità altomolisana, e non solo, è rivolto agli studenti e a tutto il personale scolastico perché, continuando a lavorare per formare nuovi cittadini e figure professionali competenti e competitive e per mantenere alto il nome dell’Istituto che più volte si è distinto per meriti anche a livello nazionale, operino, come il Santo, mossi dai sentimenti di amore, di giustizia, di servizio verso i bisognosi ma anche da una grande sete di conoscenza.

Di seguito il decreto di intitolzione

VISTA la Legge n. 1188 del 23 giugno 1927; VISTA la C.M. n.313 del 12.11.1980;

VISTA l’istanza prot. n. 1718 del 1.03.2021 prodotta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “D’Agnillo” di Agnone di intitolazione dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera a San Francesco Caracciolo;

VISTA la delibera n. 29 del 5.12.2020 del Collegio dei docenti con cui è stata approvata la proposta di intitolare l'Istituto Professionale Alberghiero a "San Francesco Caracciolo";

VISTA la delibera n. 11 del 5.01.2021 del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio d’Istituto con cui si approva la nuova intitolazione;

VISTA la delibera n. .40 dell’11 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale di Agnone ha espresso il proprio parere favorevole di competenza in merito alla predetta intitolazione;

VISTO il nulla osta trasmesso dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Isernia, espresso con nota prot. n. 10173 del 26.03.2021 , in ordine alla nuova intitolazione sopra indicata

D E C R E T A l’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera di Agnone è intitolato a San Francesco Caracciolo – Patrono dei Cuochi. Il Dirigente Titolare US