Auguri di Buon Compleanno alla dolcissima Aurora, oggi spegne 5 candeline!

Ogg 2 Aprile 2021 Aurora Di Menna spegne 5 candeline. A lei giunge il messaggio di auguri della mamma, il papà e la sorellina Jasmine che scrivono:

"È arrivato il tuo tanto atteso 5° compleanno. Papà Mirco, mamma Anna e la tua adorata sorellina Jasmine in questo giorno per te speciale ti augurano tanta gioia e serenità per un futuro raggiante e solare Rimani sempre come sei, semplicemente una fantastica bambina in qulsiasi circostanza che incontrerai nel tuo cammino. Un mondo di baci, abbracci cara stellina di papà e mamma.."

Auguri dalla redazione di Altomolise.net