Trivento: Francesca Farina si laurea in medicina e chirurgia con 110 e lode. Auguri alla neo dottoressa!

Il 31 Marzo 2021 presso l'università di Chieti, Francesca Farina 26enne di Trivento, ha conseguito brillantemente la laurea in Medicina e chirurgia con 110 e lode. Complimenti alla neo giovanissima neo dottoressa! Ha discusso una tesi in " Prevalenza e determinanti dei vari tipi di pattera pressoria notturno in pazienti ipertesi adulti e anziani" relatore prof Sante Donato Pierdomenico.

Alla neo dottoressa, il padre, prof Tullio Farina, dedica un dolce pensiero:

"Grazie Francesca, sei sempre stata la gioia di mamma e papà e dell'intera famiglia. La torta, anch'essa da 110 e lode"

Congratulazioni alla dottoressa Francesca Farina ai genitori, a tutta la famiglia. Ad maiora!