Ospedale Caracciolo di Agnone, Franco Paoletti nuovo direttore Medicina Interna: intervista in diretta giovedì alle 18 sui canali di cittanet

Con delibera N. 404 del 16-04-2021 i vertici sanitari aziendali della regione Molise hanno conferito al dott Franco Paoletti, specialista in reumatologia, l'incarico di Direttore Sanitario FF della SC Medicina Interna presso l'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone. Il posto era vacante dal maggio 2020, quando l'ex direttore Dott Giovanni Di Nucci e' andato in quiescenza per raggiunti limiti di età

. La Asrem nel luglio 2020 a copertura temporanea del posto rimasto vacante fece un avviso pubblico, al quale partecipò esclusivamente il dott Paoletti. A distanza di circa nove mesi dall'avviso pubblico, finalmente l'incarico è stato conferito

La SC di medicina interna,senza un direttore per troppo tempo, ha rischiato di chiudere e con la chiusura del reparto di medicina, il nosocomio stesso ha rischiato la chiusura definitiva .

Il dott Paoletti, già Direttore della Reumatologia del Caracciolo, fiore all' occhiello della sanità molisana,.dopo aver appreso la notizia ha detto: "Questo incarico mi pone una sfida, quella di ridare vigore e funzioni alla sc di di medicina e con essa l'obiettivo e' anche quello di riattivare i servizi ospedalieri che sono stati nel tempo soppressi. E' una sfida impegnativa ma mi adopererò per garantire assistenza alla popolazione altomolisana". L'incarico è temporaneo, per la copertura definitiva del posto in organico, la Asrem dovrà espletare un concorso

.Il dottor Paoletti sarà ospite presso Altomolise.net giovedi' 22 Aprile alle ore 18 in diretta FB e sul canale you tube di Cittanet per rispondere alle domande sulle malattie reumatiche, covid19 e vaccinazioni