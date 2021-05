Villa Canale, risistemata la zona nei pressi di Fonte Minaldo: grazie alla generosità di Giovanni Mastronardi che vive in Spagna

E' il sindaco di Agnone, Daniele Saia ad annunciare il rifacimento e la bonfica di una zona della contrada di Agnone, Villa Canale,grazie alla generosità di Giovanni Mastronardi, di Villa Canale ma residente in Spagna. La zona è quella nei pressi di una antichissima fontana, Fonte Minaldo

La dichiarazione del Sindaco:

"Nelle ultime ore, l’area verde nei pressi della Fonte Minaldo nella frazione di Villacanale è stata risistemata. Infatti, sono stati svolti alcuni lavori di rifacimento delle panche e dei tavoli presenti, in accordo con la Provincia di Isernia.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla sensibilità e alla generosità del nostro concittadino Giovanni Mastronardi, ora residente in Spagna, che, apprese le condizioni in cui versava la zona citata, si è messo subito in contatto con Giovanni Labbate, delegato nello staff del Sindaco per i rapporti con Villacanale, al quale ha manifestato la propria volontà e disponibilità per la risistemazione dei tavoli e delle panchine.

Colgo l’occasione, quindi, per ringraziare la generosità di Giovanni che ha compiuto un grande gesto di solidarietà verso la comunità tutta e spero che rappresenti un modello da seguire per altri concittadini all’estero che decideranno di investire nelle loro terre, sulla scia dell’esempio del Comune di Castel del Giudice".