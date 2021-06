Agnone-La via Panoramica meglio rinominata via del degrado e delle erbacce

Sarebbe opportuno rinominare la Via Panoramica ad Agnone come la via del degrado e delle erbacce. Oramai siamo nel mese di giugno e nella cuore della massima crescita della vegetazione ma il comune non provvede al decoro di tale strada, molto frequentata per fare corsa, passeggiate e attività sportive. Parecchi sono i giovani che utilizzano la seppur misera attrezzistica posta in una delle isole di questa strada per fare attivitò fisica, ma oramai le erbacce e la sporcizia la fanno da padroni. Non è raro incontrare su questa strada animali di ogni specie, in particolare i rettili. Gli animali selvatici si nascondono tra le erbacce, percio le aree verdi vanno mantenute pulite