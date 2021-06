Piscina party per i 15 anni di Martina Bianchini. Tanti auguri dalla famiglia e amici!

Oggi Martina Bianchini compie 15 anni. La sua famiglia ha organizzato per lei in questo giorno importante un piscina party con un gruppo di amiche e amici. Festoni e palloncini, buon cibo, bagni in piscina, circondata dagli amici più cari. La festa terminerà con il taglio di una torta bellissima. Auguri Martina questo il messaggio della tua mamma Sandra La Rocca:

"Auguri di cuore per i 15 anni che oggi festeggi. La cosa più bella che un figlio può donare ai suoi genitori è l'amore e il rispetto, e tu ne sei l'esempio vivente.Ci rendi orgogliosi e fieri di te. Buon 15° compleanno"

