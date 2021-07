Rischio diffusione Covid, Capracotta annulla 'la Pezzata

CAPRACOTTA, 01 LUG - Anche quest'anno la 'Pezzata', antica festa pastorale e tradizionale appuntamento dell'estate sulla montagna di Capracotta (Isernia), non si farà. Ad annunciarlo su Facebook è il sindaco Candido Paglione.

"Pensiamo - ha scritto - che debba prevalere il senso di responsabilità in un momento in cui vediamo davvero la luce in fondo al tunnel, ma non possiamo ancora dire di avere sconfitto il Covid-19. Anzi, proprio comportamenti a rischio che una manifestazione come la 'Pezzata' inevitabilmente crea, potrebbero mettere in discussione le conquiste che faticosamente abbiamo raggiunto, anche nella nostra comunità, che pure ha pagato il suo prezzo a questa terribile pandemia".

La 'Pezzata', sagra che si tiene la prima domenica di agosto sul pianoro di Prato Gentile, richiama ogni anno migliaia di persone anche dalle regioni limitrofe.

"Nel rispetto di chi non ce l'ha fatta e consapevoli che solo continuando con il rigore riusciremo a sconfiggere definitivamente questo virus subdolo - continua il sindaco - abbiamo deciso di annullare anche per quest'anno il nostro fiore all'occhiello. Stiamo allestendo, comunque, un cartellone estivo di tutto rispetto proprio perché vogliamo dare il segnale della ripresa. Una ripresa che tuttavia deve avvenire nel pieno rispetto delle norme evitando ogni situazione a rischio".

